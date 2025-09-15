Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret etmişti | CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç'a adli kontrol

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e yönelik "hakaret" suçundan gözaltına alınan CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NA ADLİ KONTROL
Burada savcılığa çıkartılan şüpheli Kılıç, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

GÜRZEL ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 13 Eylül 2025'te kendisine yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle Emre Mert Kılıç'tan şikâyetçi oldu. Gürzel, Kılıç'ın kişisel hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını, hakaret ve iftirada bulunduğunu ifade etti.

"YAKIŞIR SANA ÖZLEM"

İfade tutanağına göre Gürzel, Kılıç'ın yaptığı paylaşımlarda "Yakışır sana Özlem", "Neler söylüyorum sana Z'lik adası", "Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et" ve "Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldıysa Beykozlu hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et" gibi sözler sarf ettiğini belirtti.

ÖNCEKİ GERİLİMLER DE KAYITLARA GİRDİ

Gürzel ayrıca, daha önce Dost Beykoz adlı internet sitesinde yayımlanan "CHP'den Beykoz Başkan Vekiline Ultimatom" başlıklı haberde de Kılıç'ın kendisine yönelik sert açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Gürzel, bu tür açıklamaların geçmişte de taraflar arasında gerilim yarattığını dile getirdi.

