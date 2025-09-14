İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı | Bakan Fidan'dan Katar'da peş peşe temaslar

Bakan Fidan Katar’da | İslam İşbirliği Teşkilatı bugün toplanıyor (AA)

Birçok ülkeden bakanların katıldığı toplantıda bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, bölgede neden olduğu insani kriz ve 9 Eylül'de Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısının ele alınması bekleniyor.