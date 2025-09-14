PODCAST CANLI YAYIN

HALK TV’de Başkan Erdoğan’ı katil Netanyahu’ya benzetmişlerdi! İddianame tamamlandı! O isimlere 4 yıl 8 ay hapis istemi

Bir televizyon programında Başkan Erdoğan’ı Gazze’de soykırım yapan katil Netanyahu’ya benzetilmesi hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan müşteki, Toktaş, Tezkan ve İbrahim Kahveci ise sanık olarak yer aldı.

İddianamede sanıkların 23 Eylül 2024'te "Seda Selek ile Neden Sonuç" programına yorumcu olarak katıldıkları belirtilerek, Kahveci'nin Başkan Erdoğan'a yönelik konuşması aktarıldı.

Tezkan'ın bunu destekler nitelikte sözler söylediğinin anlaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı, Halk TV'de yayınlanan programa dair yayının RTÜK'ten talep edilerek incelendiğinde sanıkların belirtilen sözleri söylediğinin anlaşıldığı iddianamede belirtildi.

SKANDAL SAVUNMA

Kanalın sorumlu müdürü olması nedeniyle cezai sorumluluğu bulunduğu ifade edilen Suat Toktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, soruşturmaya konu programda diğer sanıkların katılımcı olarak bulunduğunu kaydetti.

Sanıkların söz söyleme gücüne sahip iki gazeteci olduklarını, programın tamamına bakıldığında İsrail'in eleştirisi söz konusu olduğunu iddia eden Toktaş, programın kısa bir bölümünde adı geçse de programın ana öznesinin Cumhurbaşkanı olmadığını, sözlerin eleştiri sınırında hakaret unsuru taşımayan ifadeler olduğunu öne sürdü.

Sanık Mehmet Tezkan ise programın sohbeti içerisinde konunun Orta Doğu'ya geldiği için İsrail örneğini verdiğini, Hitler ile Netanyahu karşılaştırması söz konusu olunca da "İkisi aynıdır" dediğini, söz konusu program içerisinde sarf ettiği sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, "cumhurbaşkanına hakaret" kastı içermediğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini savundu.

Sanık İbrahim Kahveci ise programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, programın içerisinde sarf ettiği sözlerin hakaret içermediğini, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını öne sürdü.

İddianamede bahse konu sözleri sarf etmeleri nedeniyle sanık Suat Toktaş'ın da kanalın sorumlu müdürü olarak bu programı yayınlamasının "cumhurbaşkanına hakaret" eylemi kapsamında olduğu, sanıkların cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek suretiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede sanıklar Mehmet Tezkan, İbrahim Kahveci ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya hapis cezası istendi.

Değerlendirilmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

NE OLMUŞTU?
Halk TV'deki "Neden Sonuç" programına konuk olan İbrahim Kahveci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat döneminde destek verdiğini belirterek, "O dönem zulüm görenler şimdi zalimliğin peşinde koşuyorlar." Demişti.

Kahveci konuşmasını sürdürürken, diğer konuk Mehmet Tezkan araya girerek, "İsrail gibi mesela değil mi?" ifadelerini kullanmış, Kahveci ise "Aynen öyle Mehmet Tezkan, hep vurguluyorum" şeklinde konuşmuştu.

Kahveci sözlerine şöyle devam etmişti:

"Hitler, Yahudilere soykırım yaptı, oradan kaçanlar İsrail'i kurdu. Şimdi İsrail, Hitlerin soykırım yaptığı Yahudilerden daha zalim bir şekil aldı. Dünyada Netanyahu'ya yönelik tepkiler Yahudilerde daha fazla neredeyse. Gücü ele geçirenler daha fazla zalim oluyorlar. Bu zalimliğe dur demeliyiz"

