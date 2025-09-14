Bakan Yusuf Tekin'den özel okul ücretleri ve denetim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "12 yıllık eğitim uzun bir süreç" dedi.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

Okul idaresine gittiği zaman velimiz, öğrencimiz zaten kaydınız orada. Sizden oradaki bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıki bir tutarlığı yok. Çocuk zaten oraya kayıtlı.

KAPATMAYA GİDER

Özel okul temsilcilerine de şunu söylüyorum: Bakın, bu yıl Eylül ve Ekim ayıyla birlikte müfettişlerimiz özel okulları tek tek, haberli habersiz ziyaret edecekler ve ders kitaplarımızın bu anlamda kullanılıp kullanılmadığını denetleyecekler.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE 82 OKUL VAR

Yüzde 7'ye yakın öğrencimiz özel okula gidiyor. Şu an Türkiye'de 12 bin özel okulumuz var. 2.029'unun ücreti 200 bin TL'den düşük yıllık ücret. 200 bin ile 400 bin lira arasında 3.067 okulumuz var. 700 civarında okulumuz 600 bin liranın altında ücretle hizmet veriyor. 1 milyonun üzerinde ise 82 tane okul var. Şimdi ben velilere diyorum ki: Bak sevgili kardeşim, özel okullarımızın yüzde 90'ı 600 bin liranın altında, makul kabul edilen bir rakamın altında. Onlardan birini seçebilirsin.

12 YILLIK EĞİTİM SÜRECİ

Mülakatlar bitti. Mülakatlara itiraz eden kişilere tavsiyem hemen itiraz dilekçesi versinler, dava açsınlar.

