Annesi Meltem Vural’ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya: ''Paylaşımdan dolayı çok üzgünüm''

Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin." mesajını yayınladı.

Kısa süre içinde söz konusu paylaşımını kaldıran Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi. Yaşananların ardından Şahinkaya, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz." dedi.