PODCAST CANLI YAYIN

Ahlaksızlığa tepkiler çığ gibi | RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul'a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahlaksızlığa tepkiler çığ gibi | RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin, milletin en sağlam dayanağı, örf ve adetlerin, milli ve manevi değerlerin ise vatandaşları birbirine kenetleyen en güçlü bağlar olduğunu belirtti.

Ahlaksızlığa tepkiler çığ gibi | RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma başlatıldı (AA)Ahlaksızlığa tepkiler çığ gibi | RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma başlatıldı (AA)

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, bu değerlerin devlet ve millet için taşıdığı önemin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

GEREĞİ YAPILACAK
"Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Şahin, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetler ile milli manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ettiklerini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı
Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul | Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'tan anlamlı hediye
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı | Filoya katılacaklar nasıl belirlendi? Türk büyükelçiden açıklama
Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!
İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
MALATYA-GÖLBAŞI-NARLI-NURDAĞI demiryolu hattı yarın açılıyor! 6 Şubat depreminde hasar görmüştü
Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek
Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması
Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası şok ifadeler! "İki futbolcu bitik"
Galatasaray 5'te 5 yaptı ama hedefte o yıldız var! Flaş sözler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında