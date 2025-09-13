PODCAST CANLI YAYIN

Vergi müfettişlerinden rüşvet skandalı: 6 şüpheli yakalandı!

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, vergi raporlarından haksız menfaat sağlamak için şirketleri tehdit eden vergi müfettişi ve mali müşavirlerden oluşan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi. Polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

