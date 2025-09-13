PODCAST CANLI YAYIN

Son 4 günde 6 havalimanına bomba ihbarı: Gözaltılar yapıldı

Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına yapılan bomba ihbarlarının Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın çalışmasıyla İstanbul'da bir şüpheli ve ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çocuk, 2’si ise tutuklandı.

Son 4 günde Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden bomba ihbarı geldi. Çalışma sonucunda ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin telefonunun klonlandığı saptandı ve ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin yaşının 18'den küçük olduğu ortaya çıktı. 5 çocuktan 2'si 'tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak' suçlarından tutuklandı.

