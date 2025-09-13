Fransız askeri siteden KAAN'a övgü

Fransız askeri haber sitesi militaire.fr, Türkiye'nin askeri konularda dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğunu yazdı. Fransız yayın organı, "Rafale'ı için en büyük tehdit, Akdeniz'in öte yakasında geliştirilen 5. nesil Türk savaş uçağı KAAN'ın sesleri artık her yerden duyuluyor.

Ankara'daki hangarlarda, 3,3 tonluk bir gövde kokpiti ile güç gösterisi yapıyor. Türkiye, KAAN programıyla 5. nesil savaş uçağına giden yolu kendi başına açıyor. Bu uçak, Fransız Rafale için, artık erişilmesi imkânsız hale gelen F-35'ten çok daha gerçek bir rakip" ifadelerini kullandı. France 24 televizyonu da KAAN'ın çok önemli özelliklerine dikkat çekti.