DMM'den MHRS hacklendi iddialarına yalanlama...

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan MHRS hacklendi ve hasta bilgileri sızdırıldı şeklindeki iddiaları yaptığı paylaşımla yalanladı.

İşte DMM'nin yaptığı açıklamanın tamamı;

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır ve kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı; yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği; söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

