AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!

Türkyılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, eğitim hakkının, yaşla sınırlandırılamayacak kadar temel ve evrensel bir hak olduğunu ifade etti.

Modern sosyal devlet anlayışında, bireyin yaşam boyu öğrenme sürecine katılımının desteklendiğini, bu desteğin yalnızca pedagojik veya ideolojik bir tercih değil, aynı zamanda anayasal ve insan hakları bağlamında da bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Ne var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında alınan bir karar, bu temel prensiple ciddi bir çelişki yaratmıştır. 13 Eylül 2020 tarihli ve 901 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile yürürlüğe giren İstanbulkart Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanması sınırlandırılmış, bu öğrencilere yalnızca yüzde 10 oranında bir indirim hakkı tanınmıştır. Gerekçe ise söz konusu yaş grubundaki bazı kişilerin sadece indirim hakkından yararlanmak amacıyla üniversitelere kayıt yaptırdıkları ve sistemin suistimal edildiği yönündeki varsayımdır."