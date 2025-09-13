AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!

Türkyılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, eğitim hakkının, yaşla sınırlandırılamayacak kadar temel ve evrensel bir hak olduğunu ifade etti.
Modern sosyal devlet anlayışında, bireyin yaşam boyu öğrenme sürecine katılımının desteklendiğini, bu desteğin yalnızca pedagojik veya ideolojik bir tercih değil, aynı zamanda anayasal ve insan hakları bağlamında da bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şunları kaydetti:
"Ne var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında alınan bir karar, bu temel prensiple ciddi bir çelişki yaratmıştır. 13 Eylül 2020 tarihli ve 901 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile yürürlüğe giren İstanbulkart Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanması sınırlandırılmış, bu öğrencilere yalnızca yüzde 10 oranında bir indirim hakkı tanınmıştır. Gerekçe ise söz konusu yaş grubundaki bazı kişilerin sadece indirim hakkından yararlanmak amacıyla üniversitelere kayıt yaptırdıkları ve sistemin suistimal edildiği yönündeki varsayımdır."
"ÖĞRENCİLER KOLEKTİF ŞEKİLDE CEZALANDIRILDI"
Kamu yararını gözeten bir belediyecilik anlayışı açısından değerlendirildiğinde, bu gerekçenin hem isabetsiz hem de orantısız bir müdahale örneği olduğuna değinen Türkyılmaz, "Herhangi bir istismar riski, bireylerin tekil niyetlerine değil, sistemin denetim ve doğrulama kapasitesine ilişkin bir sorundur. Bu noktada önerimiz açık ve yapıcıydı. Suistimal iddiası varsa, öğrenci belgesinin doğruluğunu teyit etmek için transkript, devam durumu, program düzeyi (lisans, yüksek lisans, doktora) gibi objektif kriterler geliştirilebilir. Ancak bu yapılmadı, yalnızca yaş esas alınarak binlerce öğrenci kolektif şekilde cezalandırıldı." ifadelerini kullandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kavramından sonra literatürün yeni bir kavramla daha tanıştığını anlatan Türkyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ÖYT. Öğrencilikte Yaşa Takılanlar… Kamu hizmetlerinin finansmanı, sosyal adaletin temelidir. Dezavantajlı grupların kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ise yerel yönetimlerin anayasal yükümlülüğüdür. Özellikle eğitim gören bireylerin ulaşım gibi zorunlu harcamalar açısından desteklenmesi, sosyal devlet ilkesiyle çelişmeyen, aksine onu pekiştiren bir tercihtir. Ne var ki, bu düzenleme sonucunda, bugün itibarıyla bir öğrencinin cebinden her ay yaklaşık 1500 lira fazladan para çıkmasına yol açılmıştır."
Bu uygulamanın, İBB Başkanının seçim döneminde sıkça dile getirdiği "Ulaşımı ucuzlatacağız." vaadiyle de açık bir çelişki içinde olduğunu belirten Türkyılmaz, kamuoyuna verilen bu sözün aksine, uygulamada ulaşımın ucuzlamadığını, mevcut indirim haklarının bile daraltıldığının görüldüğünü kaydetti. AK Parti grubu olarak açtıkları iptal davası neticesinde, İBB'nin bu düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunun mahkeme kararıyla tescillendiğine dikkati çeken Türkyılmaz, kararın iptaliyle artık yaş sınırı olmaksızın, öğrenci statüsüne sahip tüm bireylerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanabileceklerini vurguladı.