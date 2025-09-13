ABD’li senatörler İsrail’in Gazze politikalarını eleştirdi: ''Etnik temizlik''

Amerikalı Demokrat Senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley Ortadoğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede yaptıkları incelemenin ardından İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" uyguladığını bildirdi. ABD'nin bu duruma destek vererek suç ortağı olduğu yönünde görüşlerini kaydetti.

