Amerikalı Demokrat Senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley Ortadoğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede yaptıkları incelemenin ardından İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" uyguladığını bildirdi. ABD'nin bu duruma destek vererek suç ortağı olduğu yönünde görüşlerini kaydetti.
ABD’li senatörler İsrail’in Gazze politikalarını eleştirdi: ''Etnik temizlik''
Demokrat Senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley, Ortadoğu ziyaretinde İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik uygulamalarını “etnik temizlik” olarak nitelendirirken, ABD’nin bu durumu destekleyerek suç ortağı olduğunu ifade etti.
Giriş Tarihi: