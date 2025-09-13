PODCAST CANLI YAYIN

2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 17 Ağustos’ta yapılan 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının sonuçlarını duyurdu. Temel Tıp Bilimleri Testi'ndeki 22. soru iptal edilirken, adaylar sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesinden erişebilecek.

Giriş Tarihi:


ÖSYM Başkanlığınca, 17 Ağustos'ta düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

Değerlendirmeler sonucunda, Temel Tıp Bilimleri Testi temel soru kitapçığında yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

