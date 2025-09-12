TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi için YÖK, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. MEB açıklamasında ise "Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir" denildi. Tekfen Holding'de Can Grubu'nun yüzde 17,56 hissesi olduğu bildirildi. "Şirketimizin tüzel kişiliğine uygulanan tedbir yok." denildi.
TMSF’ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nden eğitim garantisi
