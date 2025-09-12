Fatih Terim’in yeni adresi Çekya Milli Takımı mı olacak?

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'tan ayrılan Fatih Terim'in bir sonraki durağı Çekya Milli Takımı olabilir. Çekya basınında yer alan haberde Al Shabab'ta sportif direktör olduğu dönemde Terim ile çalışan ve Çekya'nın sportif direktörü olan Pavel Nedved'in bu kez deneyimli teknik adamı milli takımın başına getirmek istediği öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın Çekya'nın hoca adayları listesinde ilk sırada yer aldığı ve teklifi değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi. Fatih Terim, Aralık 2024-Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik

