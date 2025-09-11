PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de yardım bekleyen sivillere bomba yağdı: 14’ü çocuk 33 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze’de En-Nasr, Tel el-Heva ve Yermuk mahallelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 100 kişiyi yaraladı. İsrail’in yeni tahliye emriyle bir milyon Filistinli güneye göç etmeye zorlanırken, BM destekli IPC’ye göre kıtlık nedeniyle can kayıpları artıyor.

İsrail, dün Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere bomba yağdırdı. En-Nasr, Tel el-Heva ve Yermuk mahallelerini hedef alan saldırılarında 14'ü çocuk 33 Filistinli hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı.

Dün sabah saatlerinde yeni bir tahliye emri yayımlayan terörist İsrail, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi güneye, el-Mevasi bölgesine göç etmeye zorluyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 64 bin 522 Filistinli şehit düştü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 25'i çocuk 121 kişinin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

