Gazze’de yardım bekleyen sivillere bomba yağdı: 14’ü çocuk 33 kişi hayatını kaybetti

İsrail, dün Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere bomba yağdırdı. En-Nasr, Tel el-Heva ve Yermuk mahallelerini hedef alan saldırılarında 14'ü çocuk 33 Filistinli hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı.

Dün sabah saatlerinde yeni bir tahliye emri yayımlayan terörist İsrail, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi güneye, el-Mevasi bölgesine göç etmeye zorluyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 64 bin 522 Filistinli şehit düştü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 25'i çocuk 121 kişinin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.