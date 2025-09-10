PODCAST CANLI YAYIN

Polisan'da kimyasal sızıntı! "Pencereleri açmayın" uyarısı yapıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Çevrede bulunanların kaçma anları cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, fabrikada bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

Kocaeli'de kimyasal sızıntı!

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın.Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

