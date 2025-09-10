David Lammy'den skandal soykırım açıklaması

İngiltere Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komitesinin sorularını yanıtlayan eski Dışişleri Bakanı David Lammy, skandal bir açıklama yaptı. Lammy, "Hükümet, soykırım riskini, küresel F-35 programına ihracat izni verirken de ciddi şekilde dikkate aldı. Gazze'deki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yüksek sivil can kaybı ve büyük yıkım kesinlikle çok korkunç. Soykırım Sözleşmesi kapsamında soykırım suçu yalnızca bir etnik grup, millet ya da dini grubu tamamen ya da kısmen yok etme niyeti olduğunda ortaya çıkar. Hükümet, İsrail'in bu niyetle hareket ettiğine dair bir sonuca varmamıştır." dedi.

