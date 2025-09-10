CHP’de gözler 15 Eylül’e çevrildi: Kılıçdaroğlu partisinin başına geri dönebilir

PODCAST CANLI YAYIN

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 Eylül’de görülecek “mutlak butlan” davası CHP siyasetinde kritik bir viraj. Mahkemenin kurultayın yok hükmünde olduğu yönünde karar alması halinde Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden çekilecek; yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Parti Meclisi üyeleri dönerek partiyi olağan kurultaya götürecek.

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. Mahkemeden çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararı durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu nedenle eski CHP liderinin Ankara'daki ofisi, son haftalarda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarından Parti Meclisi üyelerine kadar birçok parti yetkilisini ağırladığı ve değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de göreve geri dönmesi halinde kendisi tarafından sıfırdan belirlenen bir kongre takvimi kapsamında partiyi olağan kurultaya götürmeyi arzuladığı da iddialar arasında.

Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül için planlanan olağanüstü kurultayın da mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP koltuğuna oturma ihtimali nedeniyle, Ankara'daki ofisi dolup taşmaya başladı.

Kılıçdaroğlu, partililerin yanında sivil toplum örgütleri temsilcileriyle de görüşüyor.

