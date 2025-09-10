PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'nın İznik Gölü kıyısında tarihi el bombası bulundu: Ekipler imha etti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sahilde bulunan, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombası, jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün sahilinde bulunan, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombası imha edildi.

SAHİLDE YÜRÜRKEN FARK ETTİLER

Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün yanında yürüyüş yapan kişi, sahilde bir el bombası olduğunu fark edip, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İhbarla bölgeye Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Ekibi geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen ve üzerinde yazı bulunmayan el bombasını uzaktan fünyeyle patlattı.

Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

