Bir iddia daha çürütüldü! DMM'den "haftada 4 gün mesai uygulaması" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtidi.

DMM'den haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği iddialarına yalanlama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir.

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar'dır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir.

Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

