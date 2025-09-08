Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları da ele alınacak. Komisyon, 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek.

Takvim Foto Arşiv DIŞ POLİTİKA DA MASADA

Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin henüz silah bırakmaması, Suriye'de zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da değerlendirilecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı da Kabine'nin yakın gündeminde olacak.