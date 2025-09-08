Balıkesir sallanmaya devam ederken Kula Volkanı hareketlendi

Balıkesir'în Sındırgı İlçesi'nde peş peşe meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler büyük panik yarattı. Sarsıntı pek çok ilden de hissedildi. AFAD, saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak bildirdi. 7.7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal depremle ilgili şunları söyledi:



7'LİK DEPREM UYARISI

"İlk fayın kırıldığı yerin güneyine doğu yayıldı ve kırılmaya devam ediyor. Gelenbe fayını kıramadığı için, Gelenbe fayı kırılırsa 7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bu stres, depremin dalgaları bariyer gibi Gelenbe fayına çarpıp dönüyor. Burada ayrıca Türkiye'nin en aktif volkanları Kula volkanikleri bu bölgede. Volkanik aktivite var. Sındırgı civarı yoğun bir şekilde termal suların çıktığı, magmanın yer yüzüne yakın olduğu bir bölge.

DEPREM FIRTINASI UYARISI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem için, "Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir" dedi. Sözbilir, "İlgili kurum ve kuruluşların bu gelişmeyi dikkate alarak bölgedeki deprem tehlikesini değerlendirmelerinde yarar vardır" diye konuştu.