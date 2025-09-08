PODCAST CANLI YAYIN

Anadolu'da yeni bir Roma

Burdur'un Ağlasun İlçesi'nde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde 20 yıldır sürdürülen kazılarla Anadolu'nun en görkemli Roma şehirlerinden biri gün yüzüne çıkarılıyor.

2029'A KADAR SÜRECEK
Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Peter Talloen ise Sagalassos'un en iyi korunan antik kentlerden biri olduğunu belirtti. Sagalassos'un 2029'a kadar planlanan kazı çalışmaları programı kapsamında, Agora Gymnasiumu'nun restorasyonu ile Güneydoğu Caddesi ve caddenin sınırında bulunan Sokak Çeşmesi'nin anastilosis çalışmaları hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, Sokak Çeşmesi'ne yeniden su kazandırma çalışmalarıyla bu alanın özgün işlevine kavuşturulması da hedefleniyor.

Sagalasos dünyanın en önemli antik kentlerinden TIME dergisine de kapak olmuştu.

