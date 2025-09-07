Yenidoğan davasında 3 tahliye

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Duruşmada mahkeme heyeti, hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel, Hemşire Mehmet Halis Başli'nin adli kontrol şartlıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'e 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 589 yıla kadar hapsi isteniyor

33. duruşma yapıldı. 3 kişi serbest kaldı. 57 sanığın yargısı sürüyor.



Başında Fırat Sarı'nın olduğu çetenin bebeklere yaptıkları Türkiye'yi sarsmıştı