PODCAST CANLI YAYIN

Yenidoğan davasında 3 tahliye

Bebek hastaların özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine usulsüz sevkiyle ölümlerine yol açtıkları iddiasıyla yargılanan 57 sanığın davasında 3 hemşire adli kontrolle tahliye edildi. Sanıklar hakkında yüzlerce yıla varan hapis cezaları isteniyor. Duruşma 23 Aralık’a ertelendi.

Giriş Tarihi:
Yenidoğan davasında 3 tahliye

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada mahkeme heyeti, hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel, Hemşire Mehmet Halis Başli'nin adli kontrol şartlıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'e 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 589 yıla kadar hapsi isteniyor

33. duruşma yapıldı. 3 kişi serbest kaldı. 57 sanığın yargısı sürüyor.

Başında Fırat Sarı'nın olduğu çetenin bebeklere yaptıkları Türkiye'yi sarsmıştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
Malatya'da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: "Her şey yeniden başlıyor"
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor