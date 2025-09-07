Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER

SON DEPREMLER | Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

AFAD'ın açıklaması (X)

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklamada bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Ayrıntılar geliyor...