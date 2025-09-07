RTÜK'ten yayıncılara uyarı

RTÜK Başkanı Şahin, yayıncıların her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu belirtti.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (Sosyal Medya)

Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek, halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur."

Şahin, toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyeceğini, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımların uygulanacağını vurgulayarak, "Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz." dedi.