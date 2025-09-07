İhmal sonları oldu

İzmir Menemen'de 25 Mayıs 2025 yılında düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan N.C. ve G.C. serbest bırakıldı. Düğün salonu sahibi İsmet Ceylan, tutuklandı. Olayın, bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda; yanlış yerde yanlış malzemenin kullanıldığı, olayın önceden öngörülebilir olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, şüpheli G.C.'nin ve İsmet Ceylan'ın teknik ve cezai yönden sorumluluğunun bulunduğu, N.C.'nin ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi



Bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrilmişti.