Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen rüşvet soruşturmasından gözaltına alındı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ABİ KARDEŞ GÖZALTINDALAR

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Şükrü Sözen'in de, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurtdışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Şükrü Sözen'in evinde arama yapıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in belediye başkanlığı döneminde, belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanları tutuklanmıştı.