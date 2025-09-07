Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen rüşvet soruşturmasından gözaltına alındı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABİ KARDEŞ GÖZALTINDALAR
Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Şükrü Sözen'in de, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.
YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurtdışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Şükrü Sözen'in evinde arama yapıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in belediye başkanlığı döneminde, belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanları tutuklanmıştı.
CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevklerinin yapıldığını, tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını bildirmişti.