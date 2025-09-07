PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Özgür Özel sokak çağrısı yapmıştı! Bakan Yerlikaya: Sokağın provoke edilmesine izin vermeyeceğiz

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırıldı, yerine Geçici Kurul atandı.

CHP'li Özgür Özel ise bu kararı yok sayarak halkı sokağa çağırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek Özgür Özel'in provokasyon amaçlı girişimine net mesaj verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.

Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

