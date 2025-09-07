PODCAST CANLI YAYIN

Ayvalık açıklarında botlar çarpıştı: 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan süratli bot, Sahil Güvenlik botuna çarptı. Çarpışmada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmen için arama çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ayvalık açıklarında botlar çarpıştı: 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan botun, Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Valiliği açıklaması (DHA)Balıkesir Valiliği açıklaması (DHA)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye - İtalya | CANLI
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor