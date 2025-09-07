PODCAST CANLI YAYIN

13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler... Esra Erol'da buz kesen anlar

atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına katılan anne Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızının babası tarafından para karşılığı evlendirildiğini belirtip yardım çağrısı yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı

Giriş Tarihi:
13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler... Esra Erol'da buz kesen anlar

atv'nin reyting rekortmeni programı "Esra Erol'da"da ortaya çıkan skandal, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 4 Eylül tarihinde programa katılan Anne Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızı Ü.I.'nın Bursa İnegöl'de 2024 yılında gelinlik giydirildiğini ve para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini anlattı. Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet Işıkcan'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem Işıkcan, canlı yayında yardım çağrısı yaptı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI
13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta yapılan evliliğin kanıtları canlı yayında ortaya çıktı. "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek isyan eden Esra Erol, yetkililere çağrıda bulundu. Savcılık düğmeye bastı. 13 yaşındaki Ü.I.'yı alıkoyan Kamilcan Kurumlu, annesi Elvan Kurumlu ve babası Emrah Kurumlu gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ü.I., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından "Sevgi Evleri"ne yerleştirildi. Esra Erol'un çabasıyla bir çocuk daha devlet korumasına alınmış oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
Malatya'da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: "Her şey yeniden başlıyor"
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor