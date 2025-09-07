13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler... Esra Erol'da buz kesen anlar

atv'nin reyting rekortmeni programı "Esra Erol'da"da ortaya çıkan skandal, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 4 Eylül tarihinde programa katılan Anne Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızı Ü.I.'nın Bursa İnegöl'de 2024 yılında gelinlik giydirildiğini ve para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini anlattı. Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet Işıkcan'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem Işıkcan, canlı yayında yardım çağrısı yaptı.



DEVLET KORUMASINA ALINDI

13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta yapılan evliliğin kanıtları canlı yayında ortaya çıktı. "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek isyan eden Esra Erol, yetkililere çağrıda bulundu. Savcılık düğmeye bastı. 13 yaşındaki Ü.I.'yı alıkoyan Kamilcan Kurumlu, annesi Elvan Kurumlu ve babası Emrah Kurumlu gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ü.I., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından "Sevgi Evleri"ne yerleştirildi. Esra Erol'un çabasıyla bir çocuk daha devlet korumasına alınmış oldu.