Tutuklama talep edildi! Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı! Fazlı Ateş'le çelişkili beyanlar: “Arsa satışı” dediler tapuda izine rastlanmadı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü. (Sosyal medya)

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI: ÇELİŞKİLİ BEYANLAR...

İş insanı Fazlı Ateş ile Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın tutuklamaya sevki sonrası ifadeler, MASAK raporları ve savcılık mütalaası; milyonluk para transferlerini, aile adına edinilen mal varlıklarını ve çelişkili beyanları gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında ifade veren iş insanları, Fazlı Ateş aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024'te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025'te ise 2 milyon TL'nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

İLKER ARSLAN RÜŞVET SUÇLAMALARINI REDDETTİ



İlker Arslan, kendisi veya eşinin rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin Fazlı Ateş'in şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü. MASAK raporunda görülen 250 bin TL transferini kabul etti, ancak bunun Ankara'daki arsasının satış sözleşmesinden kaynaklandığını iddia etti.



Toplamda 3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun Ateş'te olduğunu beyan eden Arslan, kızına alınan evin peşinatı ile aracının gümrük bedelinin de bu satıştan kaynaklı borcun ödenmesi kapsamında Ateş tarafından karşılandığını açıkladı.



Rüşvet suçlamalarını reddeden Arslan, asıl nüfuz ticaretini Ateş'in yapmış olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.