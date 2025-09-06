PODCAST CANLI YAYIN

Tutuklama talep edildi! Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı! Fazlı Ateş'le çelişkili beyanlar: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında verilen gözaltı kararının ardından dün gece Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu. İlker Arslan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken ifadeler ortaya çıktı. İfadeler, MASAK raporları ve savcılık mütalaası; milyonluk para transferlerini, aile adına edinilen mal varlıklarını ve çelişkili beyanları gözler önüne serdi. İlker Arslan, Ankara’daki arsasını 5 milyon TL’ye Fazlı Ateş’e sattığını öne sürerken; Ateş, önce 2 milyon, ardından 5 milyon TL dedi. Ancak tapu kayıtlarında herhangi bir satış işlemine rastlanmadı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü. (Sosyal medya)Antalya Emniyet Müdürlüğü. (Sosyal medya)

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI: ÇELİŞKİLİ BEYANLAR...

İş insanı Fazlı Ateş ile Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın tutuklamaya sevki sonrası ifadeler, MASAK raporları ve savcılık mütalaası; milyonluk para transferlerini, aile adına edinilen mal varlıklarını ve çelişkili beyanları gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında ifade veren iş insanları, Fazlı Ateş aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024'te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025'te ise 2 milyon TL'nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

İLKER ARSLAN RÜŞVET SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İlker Arslan, kendisi veya eşinin rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin Fazlı Ateş'in şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü. MASAK raporunda görülen 250 bin TL transferini kabul etti, ancak bunun Ankara'daki arsasının satış sözleşmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Toplamda 3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun Ateş'te olduğunu beyan eden Arslan, kızına alınan evin peşinatı ile aracının gümrük bedelinin de bu satıştan kaynaklı borcun ödenmesi kapsamında Ateş tarafından karşılandığını açıkladı.

Rüşvet suçlamalarını reddeden Arslan, asıl nüfuz ticaretini Ateş'in yapmış olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.

BİR SUÇLAMA DA FAZLI ATEŞ'TEN

Soruşturmanın merkezindeki isim Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddetti. Belediyeden aldığı işlerde alt taşeronluk yaptığını, iş dünyasındaki sıkışıklık nedeniyle bazı iş insanlarından borç aldığını ve bunun rüşvet olmadığını savundu. Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan'ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi.

ATEŞ VE ARSLAN'IN İFADELERİ ÇELİŞTİ

Savcılığa yansıyan beyanlarda çelişkiler dikkat çekti. İlker Arslan, Ankara'daki arsasını Fazlı Ateş'e 5 milyon TL bedelle sattığını söylerken; Ateş, önce 2 milyon, sonra 5 milyon TL dedi. Ancak tapuda herhangi bir satış işlemi bulunmadı.

Melek Arslan, iş yerine her gün gittiğini belirtirken, Ateş "uzaktan çalışıyordu" dedi. Melek Arslan ise iş yeri adresini bilmediğini söyledi.

MUHİTTİN BÖCEK İLE EV GÖRÜŞMELERİ...

Dosyaya giren beyanlarda, Fazlı Ateş'in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın evine gittiği, hatta evin tamirat işlerinin Fazlı Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine aynı ifadelerde, Ramazan ayında Ateş'in, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.

KIZINA EV, MÜDÜRE ARAÇ

Melek Arslan, kızları Dilruba Hediye Arslan adına Döşemealtı'nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti. Evraka göre 1+1 ev ödemesi Fazlı Ateş tarafından Cengiz Gökay-Yapı Vizyon İş Ortaklığı hesabına gönderildi.

Öte yandan, İlker Arslan'ın üzerine kayıtlı 2022 model Ford Kuga marka araç bulunduğu, aracın Makedonya'da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL'nin de yine Fazlı Ateş tarafından ödendiği ortaya çıktı.

PARA TRANSFERLERİ MASAK RAPORUNDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesine göre, Fazlı Ateş'in banka hesaplarından İlker Arslan'ın hesabına 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, Ateş'in QNB Bank'taki hesabından, "İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli" açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi.

MELEK ARSLAN: "ÖDEMELER MAAŞ KARŞILIĞI"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melek Arslan, Mavi Global Ajans'ta 7-8 ay ofis personeli olarak çalıştığını, banka hesaplarına yansıyan ödemelerin maaş karşılığı olduğunu dile getirdi. Eşine yönelik para talepleri hakkında bilgisi olmadığını savundu.

Muhittin Böcek. (AA-ARŞİV)Muhittin Böcek. (AA-ARŞİV)

NE OLMUŞTU?

Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanıyken geçen temmuz ayında 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adının geçtiği belirlendi.

Arslan'ın, iş insanı F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürülürken, F.A.'nın Arslan ve ailesine para transferi yaptığı, eşinin de geçmişte F.A.'ya ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.

NİĞDE'DE DURDURULAN ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

Diğer yandan İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekiplerin takip sonucu durdurduğu, araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

