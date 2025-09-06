Türkiye’nin milli tankı Altay’ın seri üretimi HAB tesislerinde başladı

Türkiye, savunma sanayide kendi gemisini tankını, uçağını, füzesini ve helikopterini yapmak için önemli adımlar attı. Yerli ve milli üretimde 100 yıllık hayal, bir bir gerçek oldu. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Altay Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern tesislerde start aldı.

Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, savunma araçlarının gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanmaya başlandı.

ENGELLERİ AŞTIK

Tesisleri gezen BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tank yatırımı çok uzun soluklu bir mücadele. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu işte iradesini ortaya koymasa bu eser ortaya çıkmazdı. Neticede yol boyu bu projenin daha ilk tasarıma başladığından bugüne gelene kadar birçok aksaklıkla, provokasyonlarla karşılaşıldı. Ama bunları aştık. Burada bir yandan milli tankımız ALTAY'ı, bir yandan 8X8 ALTUĞ yeni nesil zırhlı muharebe aracını üreteceğiz." ifadesini kullandı.

ÖZELLİKLERİ

Maksimum hız: 65 km/sa

Geri hız: 30km/sa

Arazi hızı: 45 km/sa

Tırmanma kabileyeti : 60%

Su altı geçiş: 4 m

Derin sudan geçiş: 2,2 m

Ateş Gücü: 120 mm L55 yivsiz

Çalışma sıcaklığı: 52 °C / -32 °C

Motor: 12 Silindirli Elektronik Kontrollü

Maksimum güç: 1500 BG

Atış Kontrol Sistemi: 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu

Beka: Yerli ve Milli Zırh Sistemi ve Balistik Koruma Tasarımı.

Transmisyon: 5 İleri, 3 Geri, Otomatik Kontrollü

Mürettebat: Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi: 12,7 mm ve 7,62 mm Mk.Tf. ile 40 mm.

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan Milli Tankımız Altay'ın seri üretimi başladı