PODCAST CANLI YAYIN

Sultan 2. Abdülhamid'in mirası, Başkan Erdoğan'ın mektubuyla Filipinler'de yaşıyor

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'in Mindanao bölgesine gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Maranao diline tercüme edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubuyla Moro halkına ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sultan 2. Abdülhamid'in mirası, Başkan Erdoğan'ın mektubuyla Filipinler'de yaşıyor

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanlarına 3 bin Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

Mushafların takdimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan mektupla, Mindanao State University (MSU) Aga Khan Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Sultan 2. Abdülhamid'in 1888 yılındaki ramazanda Mindanao bölgesine gönderdiği Mushaf-ı Şerif, H.R. Alim Alapa tarafından hazırlandı. Türkiye Diyanet Vakfı da Mushaf-ı Şerif'i Maranao diline tercüme ederek, Türkiye-Filipinler Dostluk Vakfı aracılığıyla Moro halkına ulaştırdı.

Sultan 2. Abdülhamid'in mirası, Başkan Erdoğan'ın mektubuyla Filipinler'de yaşıyor (takvim foto arşiv)Sultan 2. Abdülhamid'in mirası, Başkan Erdoğan'ın mektubuyla Filipinler'de yaşıyor (takvim foto arşiv)

"137 YIL ÖNCE AÇILAN YOLDAN YÜRÜYORUZ"

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce gönderdiği mektubun Maranao tercümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektupla teslim edildi.

Sultan 2. Abdülhamid'in mirası, Başkan Erdoğan'ın mektubuyla Filipinler'de yaşıyor (takvim foto arşiv)Sultan 2. Abdülhamid'in mirası, Başkan Erdoğan'ın mektubuyla Filipinler'de yaşıyor (takvim foto arşiv)

Başkan Erdoğan, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı Devleti'nin 34. Sultanı merhum Abdülhamid Han'ın 137 sene önce açtığı yoldan yürüyerek, muazzez kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Maranao lisanıyla hazırlanan bu mealini gönül coğrafyamızda müstesna bir yeri olan siz Morolu kardeşlerimize hediye etmenin sonsuz bahtiyarlığı içindeyim.

Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleri ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu kıymetli hediyenin, birliğimizin, dayanışmamızın ve ebedi kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

Tüm insanlığın rahmet ve hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, hayat rehberimiz olarak kıyamete kadar yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Her birinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
Can Borcu
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
8 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Acarkent'in sessiz misafirleri: Ünlülerin sitesinde fare krizi!
Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT kabusu! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek
AK Parti’den emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi: Otomatik artış ve komisyon devreye giriyor
Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! "Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı"
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"