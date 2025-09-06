PODCAST CANLI YAYIN

Silah taşıma ve bulundurma vesikası tutarında artış! İşte yeni bedeller

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı. Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek. İşte yeni bedeller...

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HARÇ BEDELLERİ
Bu kapsamda, söz konusu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi. Her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Bu tutar, bulundurma vesikaları için 50 bin 565 lira, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için 1225 lira oldu.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

