İtalya’daki Santa Rosa festivaline saldırı hazırlığı şüphesi: 7 Türk vatandaşı gözaltında
Viterbo kentinde düzenlenecek 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala, etkinlik alanına yakın bir bölgede eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 7 Türk vatandaşı yakalandı. İkisi ağır silahlı olan şüphelilerin, İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun çetesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. 50 bin kişinin katıldığı festivalde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
