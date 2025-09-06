İtalya’daki Santa Rosa festivaline saldırı hazırlığı şüphesi: 7 Türk vatandaşı gözaltında

İtalya'nın Viterbo kentinde asırlardır devam eden 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala, eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen ikisi ağır silahlı, 7 Türk vatandaşı etkinliklere çok yakın bir bölgede yakalandı. Yakalanan saldırganların İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun ve çetesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, polis 50 bin kişinin katıldığı festivalde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

