İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı: "Rahmetle anıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’yi anma mesajı yayımladı. Sözcü Çelik paylaşımında, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi’yi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten taziye mesajı geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında,"İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ise saldırının masum sivillerin hayatını hiçe saydığını belirttiği paylaşımında, "6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

