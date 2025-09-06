PODCAST CANLI YAYIN

İBB soruşturmasında çarpıcı ifade: Paralar paravan şirketler üzerinden dışarı aktarıldı

İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tanık olarak ifade veren iş insanı Selçuk Kaptan, firari Murat Gülibrahimoğlu’na ait şirketler aracılığıyla milyonlarca liranın sistem dışına çıkarıldığını açıkladı. Kaptan, döküm işlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden aklandığını ve 200 milyon dolarlık bir rant oluşturulduğunu söyledi. Gelirlerin, İSTAÇ yerine Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.

Giriş Tarihi:
İBB soruşturmasında çarpıcı ifade: Paralar paravan şirketler üzerinden dışarı aktarıldı

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet sarmalına yönelik soruşturmada bir iş adamı daha 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketi olan ve İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yapan Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı Has Beton'un sahibi Selçuk Kaptan, yolsuzluğun boyutlarını gözler önüne serdi.

EKOSİSTEM ORTAĞI

Kaptan, döküm işlerini yapan Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirin, paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek şirket dışına çıkarıldığını kaydetti. Bu şirketlerin ismini savcılığa verdi. Kaptan aynı zamanda döküm işlerinden ton başına 3 bin 800 lira alındığını, bu paranın normalde İSTAÇ'a yatması gerekirken Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu iddia edilen Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul firmasına yatırıldığını ifade etti. Bu firmanın yıllık gelirinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın'ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: "İncelenen kemiklerde..."
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?