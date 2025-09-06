İBB soruşturmasında çarpıcı ifade: Paralar paravan şirketler üzerinden dışarı aktarıldı

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet sarmalına yönelik soruşturmada bir iş adamı daha 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketi olan ve İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yapan Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı Has Beton'un sahibi Selçuk Kaptan, yolsuzluğun boyutlarını gözler önüne serdi.

EKOSİSTEM ORTAĞI

Kaptan, döküm işlerini yapan Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirin, paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek şirket dışına çıkarıldığını kaydetti. Bu şirketlerin ismini savcılığa verdi. Kaptan aynı zamanda döküm işlerinden ton başına 3 bin 800 lira alındığını, bu paranın normalde İSTAÇ'a yatması gerekirken Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu iddia edilen Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul firmasına yatırıldığını ifade etti. Bu firmanın yıllık gelirinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu söyledi.