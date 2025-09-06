CHP’de İstanbul krizi büyüyor: Gürsel Tekin pazartesi il binasına gidiyor

CHP'de iptal edilen İstanbul İl Kongresi sonrası kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'binaya giremezler' sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer isimlerle birlikte pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Yayınladığı bir videoda kendisiyle birlikte görev yapacak CHP'lileri tanıttı. "CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir, adliye koridorlarına düşmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Babası ve kendisi ANAP'ta siyaset yapan Ekrem İmamoğlu'na da gönderme yapan Tekin, göreve atanan arkadaşlarının babadan oğula CHP'li olduğunu hatırlattı: ''Bize güvenin biz CHP'nin ilkeleri kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partil'iyiz.''

DESTEK EKİBİ

Gürsel Tekin'in eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek birlik ve dayanışma mesajı vereceği açıklandı. Tekin, adı geçenlerle Pazartesi günü birlikte hareket edeceğini anlattı. Ancak Kaftancıoğlu cephesinde bu bilgi doğrulanmadı.

YSK REDDETTİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararına CHP'nin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Yener, Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu'nda kongrelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.