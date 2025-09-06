PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de İstanbul krizi büyüyor: Gürsel Tekin pazartesi il binasına gidiyor

İptal edilen İstanbul İl Kongresi sonrası CHP’de tansiyon yükseldi. Genel Başkan Özgür Özel’in “binaya giremezler.” sözlerine yanıt veren Gürsel Tekin, göreve atanan ekip ile birlikte pazartesi günü İstanbul il binasına gideceğini duyurdu. Eski il başkanlarıyla birlikte hareket edeceğini açıklayan Tekin’in çağrısına Canan Kaftancıoğlu cephesinden henüz teyit gelmedi. Öte yandan YSK, CHP’nin itirazını reddederek İstanbul’un birçok ilçesinde kongrelerin yenilenmesine karar verdi.

Giriş Tarihi:
CHP’de İstanbul krizi büyüyor: Gürsel Tekin pazartesi il binasına gidiyor

CHP'de iptal edilen İstanbul İl Kongresi sonrası kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'binaya giremezler' sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer isimlerle birlikte pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Yayınladığı bir videoda kendisiyle birlikte görev yapacak CHP'lileri tanıttı. "CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir, adliye koridorlarına düşmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Babası ve kendisi ANAP'ta siyaset yapan Ekrem İmamoğlu'na da gönderme yapan Tekin, göreve atanan arkadaşlarının babadan oğula CHP'li olduğunu hatırlattı: ''Bize güvenin biz CHP'nin ilkeleri kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partil'iyiz.''

DESTEK EKİBİ

Gürsel Tekin'in eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek birlik ve dayanışma mesajı vereceği açıklandı. Tekin, adı geçenlerle Pazartesi günü birlikte hareket edeceğini anlattı. Ancak Kaftancıoğlu cephesinde bu bilgi doğrulanmadı.

YSK REDDETTİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararına CHP'nin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Yener, Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu'nda kongrelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Can Borcu
Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! "Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı"
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?