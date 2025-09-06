PODCAST CANLI YAYIN

Belediye başkanının evine saldırı sosyal medya izine uzandı: Suç ağı Telegram’da örgütlenmiş

Çocukları çete üyesi yapan grupların 300-500 bine insan öldürme, 10 bine molotof atma, her tür silah satışı ve yapacağı hırsızlığa ortak aramaları bunlardan bazıları.

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotof kokteyli atan 15 ve 16 yaşındaki iki şüphelinin, azmettiricinin kendileri ile internetten irtibat kurduğunu ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmesi gözleri sosyal medya uygulamalarına çevirdi.

BÜYÜK BATAKLIK

Yeni nesil mafya olarak tanımlanan ve genellikle reşit olmayan çocukları suçlarda kullanan casperlar ve daltonlar gibi çeteler özellikle mesaj uygulaması Telegram'da bu tür suçlar için bağlantı kuruyor. Çeşitli kanallarda yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, muhabirimizle yaptıkları görüşmede molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi.

Yeni nesil mafyanın cirit attığı bu uygulamada çeşitli kanallarda infaz, yar "D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda daltonlar ve casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görülüyor.

