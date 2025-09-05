İzmir susuz kaldı: Tahtalı Barajı tarihinin en düşük doluluk oranını gördü

CHP'li belediyeler, alt yapıda sınıfta kaldı. Buna bir de kuraklık eklenince İzmir susuz yazı yaşadı. İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü Eylül ayıyla karşı karşıya kaldı.

Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, 3 Eylül'de yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 seviyesindeydi. Barajdaki kuraklığın etkisiyle havzanın büyük bölümü adeta ovaya dönüştü. Havzada adacıkların oluştuğu, eski yapıların ortaya çıktığı, zeminin çatladığı görüldü.