İstanbul'da savcıyı bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında detaylar çıktı

Çekmeköy’de uyuşturucu bağımlısı Mustafa Can Gül’ün, kendine iş veren okula kaydettiren, kötü alışkanlıklarından kurtulması için öğüt veren Savcı Kayhan’ı, 150 bin lira için katlettiği ortaya çıktı.

İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı (58), aile dostunun restoranında boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Mustafa Can Gül (19), vahşeti 150 bin lira alacağı için gerçekleştirdiğini anlattı.

Savcı Ercan Kayhan (Takvim.com.tr)Savcı Ercan Kayhan (Takvim.com.tr)

MASADAKİ BIÇAĞI KAPTI
Katil zanlısı, Jandarma'da verdiği ifadede, "Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu. Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı işletmeye kalan paramı almak için gittim. Aramızda arbede çıktı. Masadaki bıçağı kapıp boynuna sapladım" ifadesini kullandı.

Mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak hapse atıldı.

BABALIK ETTİ

Aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir." dedi.

Mustafa Can Gül (Takvim.com.tr)Mustafa Can Gül (Takvim.com.tr)SUÇ MAKİNESİNİN MESLEĞİ KASAPLIK

Savcı Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Gül'ün mesleğinin kasaplık olduğu öğrenildi. Gül'ün 'Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarından 3 adet suç kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı da açıklandı.

Savcı Ercan Kayhan'ın bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

