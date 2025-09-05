Google servislerine erişim kesildi: Türkiye’de sahte bildirimlerle siber saldırı paniği yaşandı

Arama motoru Google, 4 Eylül olan kuruluş yıldönümünde, milyonlarca kullanıcıya büyük bir şok yaşattı. Google servisleri Gmail, YouTube, Haritalar ve Drive gibi en çok kullanılan hizmetlere erişim bir süre tamamen kesildi.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Türkiye'de popüler mobil uygulamalar hedef alındı. Nays, Domino's Pizza, LC Waikiki ve Fenerbahçe uygulamaları üzerinden kullanıcılara "No System is Safe!" yazılı sahte bildirimler gönderildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

