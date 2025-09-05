PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de kurultay davası öncesi kritik dosya trafiği

İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasının ardından gözler, 15 Eylül’de görülecek CHP Kurultay davasına çevrildi. Ankara’daki mahkeme, İstanbul’daki dosyaları istedi. “Mutlak butlan” kararı çıkarsa, partide büyük bir kriz kapıda. Gürsel Tekin’e ise “kayyum” sıfatıyla randevu krizi yaşanıyor.

CHP'de kurultay davası öncesi kritik dosya trafiği

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alınıp yerlerine kayyum atamasının ardından bütün gözler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın 15 Eylül'deki duruşmasına çevrildi. Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de İstanbul'daki dosyayı talep etti. Aynı mahkeme ceza davasına ait dosyanın da kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Bu talep de İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki kongre davasının Ankara'daki kurultay davasını etkileyeceğini kaydetmişti. Mahkemenin bu dosyaları inceledikten sonra "Mutlak Butlan" kararı verdiğinde, Kayyum olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu teslim alacağı belirtildi. İşte o zaman CHP Genel Merkezi ile Kılıçdaroğlu arasında, büyük bir iç savaşın çıkabileceği iddia edildi.

RANDEVU KRİZİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'in yeni görevini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kabul etmeyeceğini açıkladı. Tekin, 'görevimin başındayım' derken Özel'den randevu talep edeceğini açıkladı. Ancak Özel, mahkemenin verdiği kararı kabul etmediğini tekrarladı. Gürsel Tekin'e kayyum olarak değil, partili olarak randevu verebileceğini anlattı. "Yeni il başkanı" sıfatıyla bunu yapmayacağını hatırlattı.

