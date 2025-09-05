Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: İç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.
Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’e tepki: ''Siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır''
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini sert ifadelerle eleştirdi. Durun, ''İç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.'' dedi.
Giriş Tarihi: