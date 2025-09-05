PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümünde yayımladığı mesajda millî birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmak görevimizdir.” dedi. Erdoğan aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek güncel iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir meşaledir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edilmiştir.

Bu tarihî kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum".

CUMHUR ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin konutunda dün saat 17.10'da başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Zirvede, başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alındı.

