ALTAY Tankı'nın seri üretimini ilk kez görüntüledi

ALTAY Tankı'nın seri üretimini ilk kez Anadolu Ajansı görüntüledi. (AA)

"KARA SAVUNMA SANAYİSİNİN OMURGASINI TEŞKİL EDECEK"

Ankara'da hayata geçirilen üretim üssü için "Bu milli bir sorumluluk, milli bir heyecan." nitelendirmesinde bulunan Tosyalı, şunları kaydetti:

"Tank yatırımı çok uzun soluklu bir mücadele. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu işte iradesini ortaya koymasa bu eser ortaya çıkmazdı. Neticede yol boyu bu projenin daha ilk tasarıma başladığından bugüne gelene kadar birçok aksaklıkla, provokasyonlarla karşılaşıldı. Bundan yaklaşık 3 sene evvel BMC'de çoğunluk hissesini devraldıktan sonra çok ayrı bir bakış açısıyla yüklendik projeye ve artık doğru yerde, doğru şekilde üretilmesi lazım diye planlarımızı yaptık. Nitekim Ankara'da savunma ekosisteminin kalbi HAB'da arazimizi aldık. Çok hızlı şekilde dünyadaki en ileri teknolojilerin de uygulanabileceği bu tank ve yeni nesil araçlar üretim tesisimizi dizayn ettik, bitirdik. Burada bir yandan milli tankımız ALTAY'ı, bir yandan 8X8 ALTUĞ yeni nesil zırhlı muharebe aracını üreteceğiz. Elimizde siparişlerimiz de var. Bu kompleks, sosyal donatılarıyla etrafında oluşturduğumuz sanayi kümelenmesiyle artık kara savunma sanayimizin omurgasını teşkil edecek.