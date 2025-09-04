PODCAST CANLI YAYIN

Peygamber Efendimize hakaret eden Leman Dergisi çalışanları için iddianame hazır! Kaç yıl ceza isteniyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı karikatürize eden sözde mizah dergisi Leman için iddianame hazırlandı. 6 şüpheli hakkında yöneltilen suçlamalar hem “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” hem de “basın ve yayın yoluyla” gerçekleştirilmiş olmak iddiasına dayandığından, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar uzanan hapis cezası talep edilebilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı karikatürize eden Leman dergisi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi mahkemeye sundu.

Şüpheliler böyle yakalanmıştı. (Ekran görüntüsü)Şüpheliler böyle yakalanmıştı. (Ekran görüntüsü)

6 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

26 Haziran 2025 tarihli sayıda, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilerek yayımlanması üzerine başlatılan inceleme kapsamında derginin genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürleri, müessese müdürü, grafiker ve eserin sahibi dahil toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede şüphelilere, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 ve 218. maddeleri uyarınca "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması yöneltildi. Savcılık, söz konusu karikatürün kamu güvenliği açısından "açık ve yakın tehlike" oluşturduğunu, sonrasında Beyoğlu ve Bakırköy'de eylemler yaşandığını vurguladı.

Savcı, karikatürün yayın sürecinin fikir ve eylem birliği içinde onaylanarak basıldığını belirtti. Ayrıca şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyada "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" paylaşımında bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanması talep edildi.

İSTENEN CEZA NE KADAR?

Yöneltilen suçlamalar hem "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" hem de "basın ve yayın yoluyla" gerçekleştirilmiş olmak iddiasına dayandığından, 1,5 yıla kadar başlayıp, üst sınırda 4,5 yıla kadar uzanan hapis cezası talep edilebilir.

Davanın, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanması bekleniyor.

Peygamber efendimiz hedef alınmıştı! Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandıPeygamber efendimiz hedef alınmıştı! Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

