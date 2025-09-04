İngiltere’den gençlere enerji içeceği yasağı: 16 yaş altına satış yasaklandı

İngiltere, gençlerin sağlığını tehdit eden enerji içeceklerine karşı sert bir adım attı! Söz konusu enerji içeceklerinin 16 yaş altına satışı yasaklandı. Bu içeceklerin kalp krizi, obezite ve uyku bozukluklarına yol açtığı açıklandı. Araştırmalar, konuyla ilgili şu önemli bilgileri paylaştı: "13-16 yaşındaki gençlerin yaklaşık üçte biri haftada en az bir kez enerji içeceği tüketiyor. Çocukların vücutlarına günlük olarak bir çift espresso kadar kafein giriyor. Bu da çocukların okul hayatlarında başarısızlığa yol açıyor."