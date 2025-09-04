PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere’den gençlere enerji içeceği yasağı: 16 yaş altına satış yasaklandı

Kalp krizi, obezite ve uyku sorunlarına neden olan enerji içeceklerinin 16 yaş altına satışı İngiltere’de yasaklandı. Araştırmalar, gençlerin önemli bir kısmının enerji içeceği tükettiğini ve bunun okul başarısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
İngiltere’den gençlere enerji içeceği yasağı: 16 yaş altına satış yasaklandı

İngiltere, gençlerin sağlığını tehdit eden enerji içeceklerine karşı sert bir adım attı! Söz konusu enerji içeceklerinin 16 yaş altına satışı yasaklandı. Bu içeceklerin kalp krizi, obezite ve uyku bozukluklarına yol açtığı açıklandı. Araştırmalar, konuyla ilgili şu önemli bilgileri paylaştı: "13-16 yaşındaki gençlerin yaklaşık üçte biri haftada en az bir kez enerji içeceği tüketiyor. Çocukların vücutlarına günlük olarak bir çift espresso kadar kafein giriyor. Bu da çocukların okul hayatlarında başarısızlığa yol açıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Türk Telekom
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı